A primeira página do DN desta segunda-feira

Novas prisões "humanas" adiadas para o fim da década. É esta a manchete do DN desta segunda-feira.

O "novo paradigma prisional", apresentado em 2019 no âmbito de uma estratégia que terminava em 2027, ainda não passou do papel; a primeira penitenciária a construir, em Ponta Delgada, nem sequer tem projeto de arquitetura. A prisão atual da cidade está a rebentar pelas costuras: nos próximos dias, serão transferidos reclusos por via aérea.

O grande destaque fotográfico vai para, inevitavelmente, a Taça de Portugal. Sp. braga vence Taça e acentua crise do Benfica, é o título.

Grande relevo ainda para o SIRESP. Presidente do Tribunal de Contas tem de ir ao parlamento

por causa das informações falsas do MAI.

Outros títulos:

- Vladimiro Feliz. "O Porto com este caso Selminho está partido. Está de alma ferida"

- Apoios. Mais 18 mil pessoas no rendimento mínimo num ano de pandemia

- Rockport. Marca americana quer abrir mais 20 sapatarias na Península Ibérica

- Hiromi Kawakami. Os dez amores de uma japonesa