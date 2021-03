A primeira página do DN desta segunda-feira

"Primeiro teste. Desconfinamento arranca com 650 mil crianças de volta à escola". É este o título que faz a manchete desta segunda-feira do DN. As aulas reabrem para os mais pequenos, ainda sem informação sobre como se vai garantir testes. Vacinação do pessoal é outra incógnita. Alegria e ansiedade dominam pais, alunos e professores.

Outro dos temas fortes do DN desta segunda-feira são as eleições autárquicas. "Nove combates autárquicos. Santana na calha para liderar lista do PSD em Torres Vedras".

Nesta edição pode ainda ler uma entrevista ao matemático Henrique Oliveira. "Se até fim de abril os idosos estiverem vacinados, teremos a batalha ganha", diz.

No âmbito dos trabalhos que o DN tem vindo a fazer sobre as profissões que nunca param em tempos de pandemia, pode ler esta segunda-feira uma reportagem cujo tema é "Funerárias a trabalhar em 'cenário de guerra'".

Outros títulos:

- "Centro do SEF onde Ihor morreu cobra 100 euros de diária"

- "Esquerda hesitante em França dá novo fôlego às aspirações de Marine le Pen"

- "Energia, turismo, cultura: queixas sobem 15% no novo confinamento"

- "Dois leões à espreita na Seleção de Fernando Santos rumo ao Qatar 2022"