A primeira página do DN desta quinta-feira

"Corrupção na Defesa. Ex-secretário de Estado vai ser investigado em inquérito próprio". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quinta-feira. Marco Capitão Ferreira, que se demitiu depois de ter sido alvo de buscas e constituído arguido no âmbito da operação Tempestade Perfeita, não está entre os 73 acusados no despacho deduzido pelo Ministério Público (MP).

O antigo governante vai ser investigado à parte, num inquérito que incidirá sobre todo o seu desempenho no setor da Defesa, incluindo como administrador da holding das empresas do Estado. O MP acusou sete funcionários do ministério da Defesa, seis dos quais ainda no ativo, 36 empresários e familiares e 30 empresas.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está João de Mello, na recruta, fotografado em Lisboa antes de lutar, em França, na Primeira Guerra Mundial. "Chocou-me o abandono dos portugueses na Flandres depois de Lalys" - Lívia Franco escreveu livro sobre bisavô monárquico a combater pela República.

Outros temas:

- Finanças. "Vai aceitar reduzir os impostos?". PSD desafia PS e apresenta pacote fiscal.

- Espanha. Incerteza na constituição das cortes à espera da decisão de Puigdemont.

- Alerta. Dos patrocínios às bolsas. Ajustes da Santa Casa atingem todo o desporto.

- Saídas do Estado por aposentação atingem níveis da Troika.

- Alta Tensão. Luís Nobre: "Temos, de uma vez por todas, de assumir que a regionalização beneficia o país".