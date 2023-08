A primeira página do DN desta quinta-feira

Papa critica os políticos, a Europa e a Igreja. É esta a manchete do Diário de Notícias desta quinta-feira.

Francisco inquieta autoridades políticas, clero e sociedade civil nas cerimónias no Mosteiro dos Jerónimos e, antes, no Centro Cultural de Belém, ao lado do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Quem tem o poder de mudar a realidade e não o faz foi o alvo. As mensagens de esperança, dedicou-as aos jovens, nesta Jornada Mundial, em Lisboa.

Ainda sobre este tema, sublinha-se a opinião de Jorge Bacelar Gouveia: Laicidade cooperativa, laicismo e teofobia

Também se destaca mais um inquérito da rubrica Alta Tensão. A convidada é a especialista em linguagem não verbal Irina Golovanova: "Não, ditadores não deveriam existir no século XXI"

Trump. Uma condenação num processo civil e duas acusações criminais. Agora chega a terceira e é mais grave

Direita. Dissidente do CDS-PP anuncia criação de novo partido

Economia. Sem corrida aos Certificados de Aforro, dívida seria mais baixa: 104% do PIB