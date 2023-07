A primeira página do DN desta quinta-feira

O caso que levou às buscas da PJ na sede do PSD e à casa do ex-presidente do partido faz manchete do DN esta quinta-feira. "Há claramente um duplo financiamento partidário", é o título.

Presidente da Associação Cívica Transparência e Integridade afirma que os partidos violam a lei para obter uma nova fonte de financiamento partidário usando fundos do Parlamento. Segundo o Ministério Público, estão em causa crimes de peculato e abuso de poder envolvendo o ex-líder do PSD, Rui Rio.

A foto vai para as trotinetas. Campanha apela ao respeito pelas regras de trânsito.

Sublinha-se ainda: Milan Kundera (1929 - 2023). O escritor que carregou o fardo da Europa.

Também se destaca: Investigação com livro suspenso, Boaventura de sousa Santos dá entrevista e garante: "Fui um feminista toda a minha vida"

Outros títulos

CPI à TAP. Dia de votação das propostas e recomendações que o governo vai receber da oposição

Defesa. Ministra pede auditoria às contas da IdD Portugal Defence

Saúde. "Desinvestimento no SNS" está à vista no Santa Maria, diz Observatório Contra a Violência Obstétrica

Emprego Há mais 88,2 mil trabalhadores imigrantes em terras lusas, desde 2017

Lisboa. Câmara garante que "cidade não vai parar" na Jornada Mundial da Juventude

Futebol. Benfica entra na pré-época com uma vitória e embalado por Neres