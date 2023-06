A primeira página do DN desta quinta-feira

"Conselho de Fiscalização das Secretas isolado na defesa do SIS". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quinta-feira. Organismo liderado por Constança Urbano de Sousa defende "não haver indícios de atuação ilegal do SIS" na recuperação do computador do adjunto de Galamba. Mas está sozinho. Vitalino Canas, Abílio Morgado e Jorge Bacelar Gouveia garantem que houve ilegalidade e não compreendem a posição do CFSIRP: "Defende o indefensável".

Em destaque fotográfico está o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, que esta quinta-feira será o convidado de honra num jantar de Estado na Casa Branca, em Washington. "Biden estende passadeira vermelha a Modi, de olho na China e na Rússia":

Outros temas:

- Apoio à renda: Governo exclui famílias com taxa de esforço superior a 100%

- Madeira. Acordo entre PSD e Chega fragiliza liderança de Montenegro.

- Exploração laboral no Tejo. Apenas nove dos 243 imigrantes estavam em situação irregular.

- Ambiente. Akash Duggal e Aakash Nambiar correm descalços contra alterações climáticas.

- Salários no privado subiram quatro vezes mais do que no público na última década.

- Reforço no Benfica. À segunda, Rui Costa convenceu Di María.

- Exposição. Serralves destaca amizade entre Miró e Calder.

- O jornalismo contra-ataca.