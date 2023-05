A primeira página do DN desta quinta-feira

Acusações de agressão, sequestro e coação deixam Galamba por um fio. É esta a manchete do DN desta quinta-feira.

Adjunto demitido diz-se coagido pelos Serviços de Informação, que o "pressionaram e ameaçaram" para entregar o computador "a bem". Frederico Pinheiro insiste que o ministro das Infraestruturas quis ocultar informação à Comissão de Inquérito à TAP. Oposição aperta o cerco ao governante, que é hoje ouvido no Parlamento. Da esquerda à direita, opinião é unânime: João Galamba não tem condições para ficar.

A foto vai para mais uma reportagem da série "Um dia com...", desta feita com Paulo Raimundo. "Nem salvador, nem coveiro", o líder do PCP detesta perder, "nem que seja a feijões".

Destaque ainda para: Miguel Oliveira e Silva: "É preciso fixar obstetras no SNS e criar políticas de natalidade".

Outros títulos

Centeno espera anos de prejuízos. Ouro do Banco de Portugal em valor recorde não impede quebra de 42% nos lucros

Cadete de Matos. "Um português que não tenha acesso à internet está discriminado negativamente"

Lojas com história 2.0. Moedas junta Lisboa a Roma, Barcelona e Paris para preservar marcos da cidade

Corrupção. Sarkozy ainda não é preso, mas está condenado a penar na teia da Justiça

Almodóvar em Cannes. Hawke, Pascal e o português José Condessa num western gay que traz Amália à voz de Caetano