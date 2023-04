A primeira página do DN desta quinta-feira

O caso TAP faz manchete do DN esta quinta-feira. Governo arrisca crime de desobediência ao ocultar parecer sobre despedimento.

Comissão de Inquérito força entrega em 10 dias do documento sobre demissão por justa causa da ex-CEO e do ex-chairman. Se executivo voltar a recusar, PSD, Chega e BE avançam com queixa no Ministério Público. Juristas confirmam crime. Amiga de Christine teve via verde para entrar, revela responsável da comissão de vencimentos no Parlamento.

Destaque ainda para mais um trabalho de Investigação DN: Tráfico de pessoas. Extinção do SEF acabou com Unidade Anti-Tráfico. Técnicos preocupados com as vítimas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

E na foto a pré-publicação de Uma Longa Viagem, de Céu e Silva. Maria Filomena Mónica: "Eu era uma menina queque, loura e muito gira, que usava minissaia".

Outros títulos

Eutanásia. Ao quarto veto, maioria na AR admite reconfirmar diploma

Legislatura. Direita e Marcelo já conversam como se eleições antecipadas fossem certas

AL em Lisboa. Maioria de esquerda força suspensão até maio do debate sobre mudanças

Prova de aferição. Diretores, pais e professores, todos contra o exame digital

Carlos Malamud. "Brasil tem a melhor diplomacia da América Latina"

Champions. Benfica dá luta, mas acaba empatado em Itália e fica fora da competição