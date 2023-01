A primeira página do DN desta quinta-feira

A manchete do DN desta quinta-feira é relativa ao custo de vida. Preço da comida teve maior subida em quase 40 anos.

É preciso recuar três décadas para se ver um aperto maior no custo da energia e os alimentos levam agora mais 20% do bolso dos portugueses do que há um ano. Desde 1985 que não se via aumento de preços semelhante. Números do INE registam algum alívio em dezembro, mas ainda não dão para respirar, confirmando uma realidade pior do que as estimativas de Medina.

O destaque fotográfico vai para a greve sem termo dos professores que está a fechar escolas. Pais preocupados com atrasos na aprendizagem pedem serviços mínimos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sublinha-se ainda: Escrutínio no governo. Mecanismo de controlo da escolha de governantes é conhecido esta quinta-feira, depois de Marcelo ter chumbado a primeira versão.

Outros títulos

Violência. Exército afasta sargento e dá proteção especial a recruta "agredida"

Crise no SNS. Hospitais vão poder contratar médicos. Ordem e sindicatos pedem "regras claras e transparentes"

Portugueses voltam a emigrar. Um quarto dos 60 mil que saíram num ano foram para o Reino Unido

Equinocultura. Municípios juntos para dinamizar cultura equestre portuguesa

Bónus de outubro. Bancos adiantam meia pensão aos 22 mil reformados que governo excluiu do apoio

Mercado. "O artista chegou". João Félix é o 14.º português da história do Chelsea