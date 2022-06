A primeira página do DN desta quinta-feira

Seis mil milhões para aeroportos de Lisboa. É esta a manchete do DN desta quinta-feira, na sequência da apresentação do plano estratégico do governo para as infraestruturas aéreas da capital.

Alcochete é a aposta para o longo prazo, mas só estará concluído dentro de 13 anos. Até lá, governo quer avançar com uma pista no Montijo já no próximo ano e melhorar as condições no Humberto Delgado, na Portela.

Grande destaque vai também para a Cimeira dos Oceanos

- Conferência mundial. Declaração de Lisboa deve ser "ponto de não retorno" na proteção dos oceanos, diz a ONU

- Manifestação. Ambiente leva sociedade civil às ruas da capital

- Combater o plástico. "Não há mudança sem desconforto", alerta criador da Parley of the Oceans

- Opinião. Secretário de estado Bernardo Ivo Cruz pede mais ciência nas decisões

Outros títulos

Graça Carvalho. "Esperamos que as Europeias sejam de viragem para o PSD"

Lei da Nacionalidade. Judeus do Porto e de Lisboa divididos

Investigação. O futuro vai nascer na Doca de Pedrouços, com Inteligência Artificial e neurociência

Defesa. EUA reforçam presença militar na Europa após NATO declarar a Rússia como a "maior ameaça"

Javier Solana. Análise à segurança do Velho Continente e ao resultado da Cimeira de Madrid