A primeira página do DN desta quinta-feira

Entrevista a Daniel Proença de Carvalho faz a manchete do DN desta quinta-feira. "A Justiça tem preconceitos contra pessoas de sucesso", é o título.

Desiludido com os tribunais, afirma que "há um tique de autoritarismo" e que ninguém "assume os erros ou pede desculpas". Não poupa críticas ao Ministério Público e ao procurador Cunha Rodrigues. Pede um governo reformista, liberdade económica e menos impostos, criticando o fim das PPP, por causa de "um juízo de valor preconcebido e ideológico do PS". No dia em que lança o livro Justiça, Política e Comunicação Social - Memórias de um Advogado, percorremos a vida e obra dos seus 80 anos.

Para ler também neste jornal, em exclusivo. a pré-publicação do prefácio da obra, por Leonor Beleza.

Das notícias da guerra

Ucrânia. Kiev pede à população de donbass para sair "agora"

PCP contra Zelensky na Assembleia da República

Outros títulos

Oposição. Montenegro promete unir o PSD. "Não nos assustam maiorias absolutas", assegura

Programa de governo. Começam os debates em modo todos contra um

Dia Mundial da Saúde. Médicos, enfermeiros e presença das mulheres cresce no setor, mas

são mais ainda os que abandonam os hospitais

Dinheiro. Investimento em imobiliário através de vistos gold cai 12,5% entre janeiro e março