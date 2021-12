A primeira página do DN desta quinta-feira

"DGS está há quatro meses para reconhecer vacinas da AstraZeneca tomadas fora". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quinta-feira. Certificados de cidadãos inoculados no Brasil com a vacina da farmacêutica britânica, mas produzida no laboratório do Rio de Janeiro, não são consideradas válidas para estar em lugares públicos. Emigrante portuguesa alerta para discriminação.

Em destaque fotográfico nesta primeira página, o duelo FC Porto-Benfica desta quinta-feira, para a Taça de Portugal. "Jesus inquieto com abordagem do Flamengo. Conceição tenta equilibrar histórico."

Os desafios e visões do vice-almirante Gouveia e Melo para revolucionar a Armada são outro tema em foco neste edição.

Tal como a luta contra a variante Ómicron, que obriga governos europeus a adotar novas restrições.

Outros temas:

Aviação. Transportadoras avisam que multas altas e regras pouco claras de Portugal podem anular rotas.

Habitação. Novas rendas em Lisboa a subir desde abril.

Chagas, pragas e percevejos. Moedas já fechou um dos centros denunciados por condições indignas e reencaminhou os sem-abrigo.

Cabaz de Natal. Que filmes ver na quadra natalícia?

Vieira da Silva. Migração é um fenómeno "desafiante e complexo".