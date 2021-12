A primeira página do DN desta quinta-feira

Surtos de covid-19 nas escolas. Pais e diretores não entendem as regras do isolamento de turmas. É esta a manchete do DN desta quinta-feira.

Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas lamenta que quem esteja a "pagar a maior fatura da pandemia" seja a escola e acusa a DGS de falhas na comunicação com a sociedade.

Ainda relativamente à pandemia: Costa anuncia que vacinação deve começar pelas crianças de 11 anos

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na foto, a Champions: Benfica vence Dínamo Kiev na Luz e segue para os oitavos na Liga dos Campeões.

Destaque também para:

- Os dilemas de Putin perante a "criação soviética" chamada Ucrânia

- Opinião. Javier Solana Redefinir o relacionamento com a China

Outros títulos

Legislativas. Rio cria condições para opositores lhe pedirem a cabeça se perder

Reformas. Pensões portuguesas perderam 0,2% por ano, em média, desde 2000

Biden. Cimeira para estancar hemorragia global da democracia avança