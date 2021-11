A primeira página do DN desta quinta-feira

Caso Ihor Homeniuk. Ministério público diz que indemnização foi excessiva e acusação pode ser atenuada. É esta a manchete do Diário de Notícias desta quinta-feira.

Primeira audiência relativa aos recursos dos três inspetores condenados pela morte do cidadão ucraniano marcada por anúncio de que qualificação do crime pode ser desagravada. Procurador lamenta 800 mil euros pagos à família de Ihor: "A dar tanto dinheiro por uma indemnização, o Estado vai à falência em pouco tempo."

Na foto, ainda as questões das mudanças do comando das Forças Armadas Ramalho Eanes e mais 39 generais juntos num livro para defender as FA.

Destaque também para: Estado emprega cada vez mais tropas, políticos e gestores lideram nos postos de trabalho criados. Universo público engordou em 353 mil pessoas, com crescimento recorde de 19% no terceiro trimestre.

Outros títulos

Militares investigados. Costa diz que tema tem de ser tratado com Presidente "em território nacional"

Ignacio Gragera. O antigo jogador de râguebi em Montemor que é alcaide de Badajoz

Comboios. Avaria de sistema reduz Alfa Pendular e Intercidades a metade da velocidade

Função pública. Governo rejeita subida de salários além da inflação

Estados Unidos. Os trabalhos de Kamala: dos migrantes ilegais ao desafio francês