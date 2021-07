A primeira página do DN desta quinta-feira

Pandemia. "Se relaxarmos medidas vamos ter um novo pico em agosto", diz o epidemiologista Carlos Antunes. É esta a manchete do DN desta quinta-feira.

Doentes com sequelas da covid-19 tratados com telemonitorização, em Lisboa. País ultrapassou os 4 mil casos, mas pode não ficar por aqui. O que o Conselho de Ministros decidir hoje será decisivo para o próximo mês.

Título de fotografia vai para Merkel & Biden. Casa Branca recebe a chanceler, a dois meses da saída. Os altos e baixos na relação EUA-Alemanha.

Ainda destaque para:

- Luís Gomes, Universidade do Algarve. "Temo que a concretização do PRR possa ser inviabilizada por culpa do Estado"

- Eleições autárquicas. Transportes grátis, estacionamento barato e isenção de IMT. Os trunfos de Moedas

- África do Sul. Com Negócios atacados, portugueses montam milícias.

- Decisão. TC chumba apoios extra

Outros títulos:

- Preços a subir. Governo quer limitar margens dos vendedores de combustíveis.

- Autocaravanas. Proibição de ficar em estacionamento vai ao parlamento, mas já há 184 multas

- Nova dívida. Custo duplica com pandemia, mas BCE volta a contê-lo

- Aviação. Groundforce rejeita ajuda e TAP teme "a iminente disrupção operacional"