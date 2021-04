A primeira página do DN desta quinta-feira

Medo dos efeitos secundários da vacina cresce. É esta a manchete do DN desta quinta-feira, dando conta que médicos e cientistas temem pela descida do índice de confiança da população relativamente e pedem aos políticos que deixem os peritos atuar.

Grande destaque de capa é também a morte de Jorge Coelho (1954-2021), político e gestor que fez amigos em todos os partidos.

Partida inesperada do histórico socialista, presente na vida pública portuguesa durante três décadas. Destacou-se como governante, analista político e, mais recentemente, como empresário. De espírito combativo, demitiu-se após a queda da ponte de Entre-os-Rios. "Assumiu em plenitude responsabilidades políticas" num "gesto singular e raro" e "criou laços pessoais que ultrapassaram as barreiras do seu partido", recorda o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

A propósito do óbito, o artigo de opinião de Pedro Marques: Tributo a Jorge Coelho.

Outros títulos:

- Reforço dos apoios sociais entra hoje em vigor mas só tem efeitos em maio

- FMI. Vítor Gaspar defende penalizar os ricos com mais impostos e deixar cair "empresas inviáveis"

- Jorge Moreira da Silva. Regular o futuro do trabalho e criar os novos empregos

- Filipe Froes & Patricia Akester. Em nome de um bem maior. Balanço da saúde mental após um ano de covid