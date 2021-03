A primeira página do DN desta quinta-feira

Desconfinamento. Marcelo pressiona governo a travar abertura do país. Ao propor a renovação do Estado de Emergência até 31 de março, o Presidente renova restrições e recomenda prudência nas medidas de reabertura. E quer testes em massa, rastreamento e vacinação a ditar as regras.

Os mais pequenos serão os únicos a voltar à escola e serviços como cabeleireiros estão a ser ponderados. Mas pouco mais virá antes da Páscoa.

Destaque fotográfico desta primeira página vai para o negócio livreiro, em grandes dificuldades com as medidas de confinamento. À espera de reabrir: como as livrarias estão a sobreviver, é o título.

Outros dois títulos em destaque, no dossiê pandemia:

Raquel Duarte. Especialista pede que se evite repetir erros. "Não pode haver Páscoa"

Pandemials sofrem efeito a prazo de desigualdade e fragmentação

Outros títulos:

- Vistos gold: só 17 foram para criar emprego desde 2012

- Privados já faturaram mais de mil milhões em contratos públicos

- MNE escreve sobre custos e transparência da presidência da UE

- "O solar vai beneficiar 1,2 milhões de famílias", diz ministro angolano da Energia e Águas

- Dez anos depois de Fukushima: "Ainda é cedo para avaliar os impactos"

- Maniche sobre a Champions: "No meu ano também não éramos favoritos e vencemos"