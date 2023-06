A primeira página do DN desta quarta-feira

"Despacho das Finanças manda cortar apoio às rendas violando decreto-lei". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira. Serviços pesam rendimento bruto e pensões de alimentos, em vez da matéria coletável, o que dita prestação mais baixa ou até exclusão do apoio. Decisão do Fisco pretende evitar que impacto escale de 240 milhões para 1000 milhões.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está o drama do submersível perdido no oceano. "Das 96 horas de oxigénio aos exploradores a bordo. Tudo sobre a busca pelo Titan".

Outros temas:

- Alerta verão quente. 60 dias por ano em onda de calor pode tornar-se normal.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

- Justiça. Perdoar crimes pela visita do Papa? Decisão pode "retirar pressão ao sistema", defende oposição.

- Mudança no Santa Maria. "O foco é ter uma maior e melhor maternidade", diz ao DN o novo diretor de Obstetrícia.

- Mobilidade. Vila Franca de Xira quer fazer parte da linha Violeta do Metro de Lisboa.

- Ministra sérvia Tanja Miscevic: "Mais de 70% das pessoas apoiam estas reformas, quer elas nos levem à adesão à UE, quer não".

- Islândia-Portugal. Seleção soma nova vitória na era Martínez, com o golo 123 de Ronaldo no seu 200º jogo