A primeira página do DN desta quarta-feira

"Assédio sexual. Juízes desvalorizam crime, mas as juízas são vítimas". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira. Parlamento volta a recusar este tipo criminal, ignorando recomendações do Conselho da Europa. Entre os principais opositores estão os magistrados, mas inquérito revela que as juízas são assediadas "em número elevado".

Outros temas:

- Eutanásia. CDS recebido pela Provedora de Justiça para pedir que leve lei ao Constitucional.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

- Educação. Alunos do Ensino Profissional têm mais facilidade em entrar no mercado de trabalho.

- Guerra. Putin e Prigozhin com versões contraditórias sobre ofensiva ucraniana.

- Will Roseman. O americano que ama Portugal desde o dia em que um piloto da TAP o resgatou no Zaire.

- Cultura. Bolo de noiva de Joana Vasconcelos com entrada para um conto de fadas.