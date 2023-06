A primeira página do DN desta quarta-feira

"Doentes poupam 185 milhões com medicamentos hospitalares nas farmácias". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira. Ministro da Saúde anunciou que a medida, inscrita no Orçamento do Estado 2023, vai avançar, mas bastonário teme que a aplicação vá atrasar para o final do ano, chegando a não mais de 200 mil pessoas. E quer ver farmacêuticos a assistir pessoas em lares e ao domicílio.

Em destaque fotográfico nesta primeira página estão as audições parlamentares desta terça-feira. Mendonça Mendes deixa Galamba em corda ainda mais bamba. Pedro Nuno Santos coloca PSD e Airbus no alvo. João Leão diz que 55 milhões pagos a Neelman foram bom negócio.

Outros temas:

- Alojamento local. Turistas gastaram 10 mil milhões em restaurantes e compras.

- Professores. Greve deixa alunos do 5.º ano sem provas de aferição.

- Cheias em Algés. Plano de Isaltino prevê instalação de comportas.

- Jornada Mundial da Juventude. Papa vai sentar-se com vítimas de abusos.

- Guerra na Ucrânia. Kiev e Moscovo trocam acusações sobre barragem destruída.

- Futebol. Arábia seduz craques, de Messi a Benzema.

- Tahar Ben Jelloum. "Fui o primeiro a trazer questões de género à literatura", diz escritor franco-marroquino.