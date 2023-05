A primeira página do DN desta quarta-feira

"Técnicos superiores do Estado terão salto extra na carreira e mais 211 euros nos salário". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira. Há 349 mil funcionários públicos em condições de progredir com apenas seis pontos, em vez dos dez previstos, já no próximo ano. É metade do total de funcionários públicos, revela diploma que o governo leva hoje à mesa dos sindicatos.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está Gilbert F. Houngbo, diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho. "Precariedade e falta de proteção social estão a aumentar", diz em entrevista ao DN.

Outros temas:

- 12 alvos na Madeira. PS quer DIAP a investigar "abuso de poder". "É o suspiro do morto", diz Albuquerque.

- Ucrânia. Com Kiev debaixo de fogo, a guerra dos drones chega a Moscovo.

- Eleições antecipadas. Ciudadanos não vai a votos e Sumar tenta unir esquerdas de Espanha.

- Mourinho quer sexta taça europeia. "Não somos os anjinhos que chegaram até aqui".

- Festival de Veneza. As Margens da imbatível Penélope Cruz.

Hoje também, grátis com o seu DN, pode levar o poster do Benfica campeão.