A primeira página do DN desta quarta-feira

Montenegro ameaça bloquear revisão constitucional. É esta a manchete do DN desta quarta-feira.

Líder do PSD garante que se não forem retiradas as "amarras ideológicas" da Constituição e se não se mudar o que é "importante", o PSD vai inviabilizar o processo de revisão constitucional. Acusa primeiro-ministro de estar a levar o país para um "pântano"

Destaque ainda para: Cavaco - Um "apelo às armas para dentro do PSD" de um ex-PR que vestiu o "fato de militante"

Analistas políticos desvalorizam eco da intervenção demolidora de Cavaco Silva fora da esfera do eleitorado social-democrata e também não antecipam repercussões nas contas do atual chefe de Estado: "Marcelo é autossuficiente. O impacto é zero."

Na foto, João Almeida. O triunfo italiano da pantera que deseja voltar a vestir-se de rosa.

Outros títulos

Governo. Costa regressa hoje ao Parlamento. A economia é a melhor defesa

Estudo. Primeiro filho faz fatura do supermercado subir 52%

Dinheiro. Licenciados mal pagos têm salários muito piores no privado que no público

Tiago Costa, presidente da Portugal Nuts: "A fileira dos frutos secos foi a que mais cresceu nos últimos 10 anos"

Cinema. A Pequena Sereia: respirar debaixo de água em modo digital