A primeira página do DN desta quarta-feira

Ordem dos Médicos abre canal para denúncias anónimas. A manchete do DN desta quarta-feira sai da primeira entrevista a Carlos Cortes como bastonário. Explica prioridade assumida depois de, em um mês e dez dias no cargo, ter tido duas denúncias em hospitais, uma de assédio moral a profissionais e outra por negligência. Critica a tutela por falta de ambição e de estratégia para o SNS. E promete recorrer a todos os meios para garantir a qualidade dos cuidados prestados. "Doa a quem doer."

As comemorações do 25 de Abril marcam esta "capa", com três temas:

- Marcelo e Santos Silva trocam recadossobre eleições antecipadas

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

- Lula herói, Lula vilão e a oposição que Ventura promete que "vai continuar"

- Manoel Caetano e Luiz Carlos da Rocha, dois primos com legado político

Sublinha-se ainda: Exportações Industriais da madeira apostam nos EUA para chegar a vendas recorde

Outros títulos

Revisão do Licenciamento Zero. Moradores de bairros históricos querem mais controlo de bares na Bica e no Bairro Alto

Estados Unidos. Candidatura de Biden é oficial e o primeiro adversário a abater é a apatia

Dulce Neto, presidente do STA. "Há 12 recursos pendentes de decisão do Tribunal Arbitral do Desporto. Não é muito"

Festival de cinema. O IndieLisboa chegou e traz trunfos como João Canijo para mostrar na tela