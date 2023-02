A primeira página do DN desta quarta-feira

Poder de compra. Famílias cortaram a fundo na comida que levam para casa. É esta a manchete do DN desta quarta-feira.

Inflação está a suavizar, mas no segmento alimentar já supera 20%. O que levou, no ano passado, à maior quebra desde 1995 nas compras de comida. Portugueses gastaram menos 573 milhões do que em 2021.

A foto de primeira página vai para o teatro. Em palco no Porto. Ruy de Carvalho aos 96 anos: "Só paro quando morrer"

Sublinha-se ainda mais dois temas:

- Tribunal Constitucional faz 40 anos. Choque de gerações e juízes fora de mandato num tempo de impasses

- Acórdão do caso Tancos anulado. Chumbo da Lei dos Metadados volta a fazer vítimas na Justiça

Outros títulos

Regulação parental. Um terço dos processos são por incumprimento

Driss Guerraoui, sociólogo: "No imaginário dos marroquinos a colonização portuguesa nunca foi arrogante"

Vida de atleta. Dividir a vida entre a ginástica e a medicina

Espetáculo imersivo. Pessoa e Poe, morte e vida num teatro com o público dentro

Líder da Liga Portugal. Pedro Proença tem "quase unanimidade" para ser recandidato