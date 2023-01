A primeira página do DN desta quarta-feira

Poder de compra estagnou há 20 anos, mas Medina rejeita reforços. É esta a manchete do DN desta quarta-feira.

Em duas décadas, os salários reais per capita dos portugueses avançaram apenas 0,3%.

É esta a herança com que Portugal chega à nova crise inflacionista, que não se sabe quando termina. "Política salarial é a adequada para responder às necessidades", defende ministro.

Também em destaque nesta edição, outra crise, a do ensino: Professores e ministro da Educação negoceiam, mas as Finanças é que decidem.

A foto de "capa" vai para a visita guiada ao museu de marinha com o diretor, Croca Favinha. "Almirante Gouveia e Melo seria um bom candidato a presidente", diz, em entrevista ao DN.

Outros títulos

Questionário por estrear. Ministra da Agricultura evita "precipitações" na substituição de Carla Alves. Costa Silva diz-se "triste" com"cultura de suspeita"

Natalidade subiu. Mais 4219 bebés fizeram o teste do pezinho no último ano, metade em Lisboa e no Porto

Grandes Opções 2023-2027. Moedas tem mais de 27 milhões e duas dúzias de propostas para uma Lisboa mais segura

Portugal vs. Brasil. Seleção nacional de andebol deslumbra e pode voltar a fazer história no mundial