A primeira página do DN desta quarta-feira

Investigação que será debatida na conferência internacional Lisbon Addictions faz manchete do DN esta quarta-feira: Isto porque: Aumentam dependências de jogos e das apostas online.

Investigadores, profissionais e decisores políticos internacionais discutem o consumo de substâncias e outros comportamentos adictivos. No caso da internet, defendem terapia integrada e que inclua o indivíduo e a família, sobretudo com os adolescentes e jovens.

Destaque ainda para a reportagem no Laboratório de Virologia do IPO, que bate recordes aos 50 anos, com mais de 200 mil análises por ano.

E ainda se sublinham outras três notícias:

- Ronaldo abdicou de milhões para rescindir antes da estreia da seleção

- Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos marcado pela liberdade

- Pablo Milanés (1943-2022). Eternamente de amores

Outros títulos

Presidente da República. Parlamento autoriza viagem ao Qatar, a mais divisiva deslocação

de Marcelo

Constituição. Líder parlamentar do PSD integrará comissão de revisão

Avaliação. Bruxelas volta a criticar "pressões persistentes" no OE por despesa com Função Pública e pensões

Rússia. O manipulador eleitoral e chefe dos mercenários ao serviço do Kremlin