A primeira página do DN desta quarta-feira

"Governo vai mexer nos escalões do IRS no próximo ano". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira, sobre a reunião extraordinária do Conselho de Ministros para debater a proposta de Orçamento de Estado para 2023.

Aumentos dos tetos dos noves níveis de rendimento entre 3,53% e 4,43%, em linha com o aumento das pensões. Objetivo é assegurar neutralidade fiscal. No IRC foi afastada descida global. Alternativa serão reduções seletivas para quem suba salários, contrate e aposte em I&D.

Em destaque fotográfico nesta edição estão os jogos das equipas portuguesas na Liga dos Campeões: a derrota do Sporting em Marselha, em noite de inferno para o guarda-redes Adan; e a vitória do FC Porto sobre o Leverkusen, com Zaidu a vestir de novo capa de herói.

Outros temas:

- Ucrânia. Zelensky fecha a porta a diálogo com Putin, mas não com Moscovo.

- Ana Mendes Godinho. "Agenda do Trabalho Digno é muito discutida por ser poderosa".

- Celebração. 5 de outubro em economia de guerra e à espera de recados de Marcelo.

- Entrelaçamento quântico. Fenómeno de que Einstein duvidava garantiu o Nobel.

- Finanças Públicas. Há risco de falta de controlo nas PPP, avisa Tribunal de Contas.

- Tecnologia. O primeiro telefone com câmara de 200 megapixeis custa menos do que poderia pensar.