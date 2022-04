A primeira página do DN desta quarta-feira

"Diretores e pais exigem mudanças no acesso ao Ensino Superior". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira. Programa do governo promete reavaliação do modelo de acesso, separando os resultados do secundário da possibilidade de entrar na universidade. Na escola e em casa pede-se que se acabe com incentivos ao "simples marranço" a pensar nas médias.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está a reunião entre Vladimir Putin e António Guterres em Moscovo. "Putin garante a Guterres que ainda é possível solução diplomática". Especialista em geopolítica diz que invasão russa destruiu crença na diplomacia alemã.

Ainda outro assunto em foco nesta capa é a consignação do IRS: "26 milhões de euros vão para instituições humanitárias, culturais ou de apoio social".

Outros temas:

- Da geringonça à oposição: BE discute rumo estratégico.

- Política. Ação de formação do PSD junta Rio, Montenegro e Moreira da Silva.

- Hepatite aguda. Causa da doença que está a afetar crianças permanece desconhecida.

- Bruxelas dá luz verde. Portugal e Espanha fixam preço médio do gás a 50 euros.

- Henrique Araújo. O avançado que entrou no Seixal à experiência e em 15 dias tinha contrato com o Benfica.