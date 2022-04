A primeira página do DN desta quarta-feira

Extinção do SEF. GNR já pediu alteração à lei para tirar competência à PSP. É esta a manchete do DN desta quarta-feira.

A três semanas do fim do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Observatório de Segurança alerta para "diminuição drástica dos padrões de segurança". Militares querem ficar com terminais de cruzeiro.

O destaque fotográfico vai para a disputa da liderança dos sociais-democratas: Montenegro vs. Moreira da Silva. Dois passistas a disputar a liderança do PSD.

Destaque ainda para: Guerra e pandemia. Em metade dos países não há retoma em 2022. Portugal incluído.

Outros títulos

Regionalização. Porto quer romper com Associação Nacional dos Municípios, mas decisão é do PSD

Fátima Quitério. Tecnologia sem políticas para a saúde não faz população saudável, lembra especialista

Guerra na Ucrânia. Mais sanções contra Moscovo e armas para Kiev. "A Rússia não pode vencer"

Peixe do Rio. Chefs rumam ao Tejo e fazem de Santarém capital gastronómica