A primeira página do DN desta quarta-feira

"Pandemia apagou 158 empresas e 4 mil trabalhadores do calçado". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira. Pequenas fábricas em áreas como o corte e costura fecharam e firmas do setor já são obrigadas a comprar parte dos componentes feitos em países como Índia e Marrocos. Falta de mão-de-obra está a levar gestores a procurar alternativas nas nações africanas de língua portuguesa e na América Latina.

Em destaque fotográfico nesta primeira página, a guerra na Ucrânia. "Zelensky recebe aliados mas já afasta pertencer à NATO". Realce ainda para o Diário de Guerra, do enviado Pedro Cruz, em Kiev. "A cidade prepara-se para resistir com tudo". Uma entrevista à professora da Universidade de Coimbra Licínia Simão: "Há risco real de sermos arrastados para um conflito direto com a Rússia". E as receitas de Chakall: chocolate para russos e sopa de pedra para dar força aos ucranianos.

Também em foco a vitória do Benfica na Liga dos Campeões: golo de Darwin em Amesterdão garante lugar entre as oito melhores equipas da Europa.

Outros temas:

- Sucessão no PSD. Montenegro tem candidatura pronta, Poiares faz contactos.

- Ambiente. Poeiras do Sara chegaram à Europa.

- Francis Keré. Arquiteto do Burkina Faso vence o Pritzker.

- Jorge Silva Melo (1948-2022). O rapaz de Lisboa que pensava o teatro português.