A primeira página do DN desta quarta-feira

Multas até 50 mil euros para entidades sem plano contra ciberataques. É esta a manchete do DN desta quarta-feira, que tem ainda o subtítulo: Segurança das empresas em risco.

Ataque informático à Vodafone Portugal fez soar, de novo, os alarmes. Para evitar o colapso da administração pública e de fornecedores de infraestruturas críticas e serviços essenciais, desde julho que a lei prevê multas para quem não tenha delineado uma saída de emergência nem tomado medidas suficientes para prevenir e mitigar. No setor privado faltam programas

e investimentos para garantir que não há um apagão.

Na foto, entrevista à primeira mulher ceo da VW, em Portugal. "Incentivo ao abate devia voltar, mas para comprar carros elétricos", afirma Marília Santos.

Destaque ainda para a opinião de Teresa Violante. Alerta para "distorção da representação" na Mesa da Assembleia da República.

Outros títulos

Covid-19. O que mudou nos cuidados intensivos: há menos doentes e a maioria está lá por outras doenças graves

Novo governo. Marcelo cria expectativas sobre discurso na posse de Costa: "Não me ouvirão até dia 23"

Liderança. "Não faz sentido que as mulheres não estejam nos conselhos de administração", diz Isabel Soares, da Tabaqueira

Ameaça. Reportagem sobre islamismo em França aquece a campanha eleitoral

Festas de Lisboa. Regresso dos Santos com "toda a segurança" é neste ano, afiança vereador da Cultura

Desporto. Mexidas no mercado deixam plantel do Sporting mais valioso do que o do FC Porto