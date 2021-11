A primeira página do DN desta quarta-feira

A crise política faz manchete do DN desta quarta-feira. Dia das eleições fora do Conselho de Estado. Marcelo sob fogo de apoiantes de Rio.

Presidente da República mantém na sua reserva a escolha da data para legislativas antecipadas e garante que não é pressionável. Deputados e apoiantes do atual líder do PSD, que temem que Rangel saia beneficiado por ida às urnas só em fevereiro, sobem tom das críticas ao chefe de Estado.

Ainda neste tema: Maioria absoluta PS vs. geringonça. Pedro Nuno desautoriza discurso de Costa.

Destacar ainda a COP26, com entrevista ao ministro do Ambiente. João Pedro Matos Fernandes: "O 1,5º C não é possível em Glasgow. Por isso é que temo o "agora ou nunca""

Outros títulos

EUA. Um ano depois, Biden ainda não é o presidente de muitos californianos

Web Summit. Galp lança plataforma para apoiar neutralidade carbónica

Champions. Morato e Darwin ainda deram esperança, mas não chegou para o Benfica bater a máquina do Bayern

Nanni Moretti. "Quis fazer um filme que não fosse morettiano"