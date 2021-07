A primeira página do DN desta quarta-feira

"Prioridades. Cibercriminalidade, terrorismo e extremismo violento". É esta a manchete do DN desta quarta-feira, sobre as prioridades de Paulo Vizeu Pinheiro, novo coordenador das polícias, que ainda é embaixador de Portugal na Rússia, mas que foi a escolha do governo para suceder a Helena Fazenda como secretário-geral do Sistema de Segurança Interna.

Outro dos grandes destaques na primeira página do DN desta quarta-feira é uma entrevista a Maria do Céu Ramos, presidente do Centro Português de Fundações. "Casos como o da Fundação Berardo penalizam o setor. Mas não é por causa de uma que se estraga a reputação de todas".

E porque esta quarta-feira é dia de debate na AR. "O último Estado da Nação antes da libertação total". O primeiro-ministro deverá assinalar a mudança de ciclo em curso: da pandemia para os milhões que vão chegar da UE.

Outros títulos:

- "Autárquicas. Cidadãos por Lisboa quer lisboetas com mais voz no urbanismo"

- "Aviação. TAP trabalha em plano para pagar subsídios e salários na Groundforce"

- "Diplomacia. Ciberataques abrem nova frente de conflito entre Biden e Pequim"

- "Jeff Bezos. Dez minutos para ir ao espaço e voltar"

- "Carmen Posadas. Do cofre de Filipe II ao decote de Liz Taylor, a pérola mais cobiçada"