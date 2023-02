A primeira página do DN desta 2.ª feira

Guerra interna paralisa Santa Casa da Misericórdia. É esta a machete do DN desta segunda-feira. Sem contas aprovadas há dois anos e sem apoio da tutela de Ana Mendes Godinho, a instituição está prestes a ficar apenas com dois administradores - o provedor e a responsável pelo património - num órgão de seis assentos.

Para ler também no DN desta segunda-feira, a polémica em torno da presença de Lula da Silva nas comemorações do 25 de Abril. Montenegro fala em "gafe imperdoável" de Cravinho, Marcelo deixa avisos.

Com grande destaque na capa no DN, uma entrevista ao realizador português João Canijo, que venceu o Urso de Prata no Festival de Berim. "As atrizes é que fazem tudo. Eu só manipulo".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Outros títulos:

Alcoutim. A terra de pouca gente ainda pede uma ponte para Espanha.

Fotografia. As velhinhas máquinas de rolo estão a conquistar os jovens.

Sucessão na Coreia do Norte. Ju Ae, o nome que só a "querida filha" do líder pode ter.

The Best. Messi favorito a ganhar e igualar os dois troféus de Ronaldo.

Surf. Portuguesa Yolanda Hopkins é a nova campeã europeia.



Procurador Rui Cardoso. Lei dos Metadados "está a beneficiar suspeitos e arguidos de crimes graves".

Habitação. Atacar investidores pode piorar falta de casas. Advogados antecipam explosão de litigância.

Raríssimas. É urgente ajuda para sobreviver. Apoios foram-se, necessidades permanecem.