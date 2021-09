A primeira página de amanhã

Um "namoro a três" em Lisboa, onde toda a esquerda quer acordos. Carlos Moedas foi a voz dissonante de um debate em que Fernando Medina admitiu distribuir pelouros à sua esquerda e João Ferreira e Beatriz Gomes Dias admitiram vir a aceitá-los.

Porto. "Caso Selminho não é um tema político", diz candidato do PS. Onze candidatos à Câmara Municipal do Porto discutem ideias para a cidade esta noite em debate na RTP 1. Um debate de Rui Moreira contra dez.

Ventura e Chega condenados por "segregação social". Mesmo depois de condenado em primeira instância, Ventura jurou que nunca pediria desculpa aos sete membros da família Coxi a quem apelidou de "bandidos", tendo até reiterado a calúnia várias vezes.

Águia pareceu perto da vitória mas o empate acabou por ser bem bom. Benfica foi superior em boa parte do desafio, mas adormeceu no tempo extra e apanhou um valente susto, com os ucranianos a chegarem ao golo. Valeu o VAR...

Estado da União. Covid-19, retoma e Afeganistão em destaque no discurso de Von der Leyen

