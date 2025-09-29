Revista de imprensa. Do abuso sexual de menores à guerra aberta no Benfica, passando pela escadaria de ouro

No primeiro semestre deste ano, a PJ registou 711 casos de abuso sexual de crianças, segundo dados avançados esta segunda-fera, 29 de setembro, pelo Público. Segundo este jornal, a estes somaram 21 outros casos de aliciamento de menores para fins sexuais e 293 de lenocínio. Os crimes registados pela PJ voltaram a ultrapassar os mil casos no ano passado, o que já não acontecia há uma década, mas continuam a ser muito menos os que chegam aos tribunais.No Jornal de Notícias o destaque vai para o negócio veterinário, que não para de crescer mas sofre com os profissionais a serem atraídos para a emigração. Ordem fala em "crise silenciosa". Destaque ainda para uma escadaria na Rua das Flores que vai ter 313 quilómetros de fio de ouro. Em causa, um investimento privado de 18 milhões de euros que vai criar um centro de artes e ofícios tradicionais, com a filigrana em destaque.O Correio da Manhã diz que, em Ovar, o Centro de Saúde recusou doente com sintomas de AVC. E diz que nenhum dos médicos presentes o obervou e o aconselharam a ir pleos próprios meios ao hospital. ESte jornal diz ainda que 200 portugueses sofrem golpe com criptomoedas.No Diário de Notícias, destacamos que auditoria deteta falhas no licenciamento de empresas que vão disputar contratos da Defesa. .Leia aqui o DN desta segunda-feira, 29 de setembro.No Negócios, uma entrevista a Nuno Cunha Rodrigues, presidente da Autoridade da Concorrência, que rejeita as críticas da Banca. Este económico diz ainda que Miranda Sarmento tem dois trunfos para chegar ao excedente: notas de cobrança de IRS superiores e uma reprogramação do PRR que antecipou para 2024 utilização de empréstimos do PRR.Nos desportivos, a Bola traz uma entrevista a Bruno Lage, ex-treinador do Benfica, e fala da "guerra aberta" no Benfica. No Record, a entrevista é a Rui Costa, presidente do clube a candidato à presidência nas eleições. "Houve muita coisa bem feita", diz ele. No Jogo, o destaque vai para o jogo desta segunda-feira entre o Arouca-FC Porto. "Temos de esvaziar o tanque", diz o técnico azul e branco, Francesco Farioli.Lá fora, o El País destaca o alerta vermelho para chuvas torrenciais na costa mediterrânica, nomedamente para as províncias de Valencia, Castela e Terragona, onde, há um ano, a falta de aviso das autoridades perante uma tempestade provocou uma tragédia.O The Guardian cita um relatório segundo o qual os danos ambientais estão a colocar o modo de vida europeu em risco.Na BBC, a reportagem de como um repórter foi aliciado para ajudar a piratear a BBC. "Nunca mais terás de trabalhar", disseram-lhe os criminosos.