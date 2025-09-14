Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Os títulos do DN desta segunda-feira
Os títulos do DN desta segunda-feira

Veja em detalhe a primeira página do jornal que encontra de manhã nas bancas.
Ricardo Simões Ferreira
Publicado a
Um Barómetro DN/Aximage sobre a popularidade do chefe de Estado e dos governantes faz manchete do DN:

Marcelo em queda a seis meses do fim do mandato

Presidente da República perde apoios e só tem mais avaliações positivas do que negativa nos eleitores da AD. No Governo, só os ministros Paulo Rangel e Fernando Alexandre têm saldo positivo.

Grande destaque ainda para a entrevista ao almirante Nobre de Sousa, chefe do Estado-Maior da Armada.

“Temos um défice global de 27% no efetivo. Na categoria de praças estamos 36% aquém”

“A Marinha é uma construção continuada e coletiva. Não tem tradição nem cultura de personalização”

“Recebemos um reforço de 175 milhões de euros que se vai traduzir em aumento de capacidades”

