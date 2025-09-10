Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Os títulos do DN desta quinta-feira
Os títulos do DN desta quinta-feira

Veja em detalhe a primeira página do jornal que encontra de manhã nas bancas.
Ricardo Simões Ferreira
Publicado a
Atualizado a

O orçamento para as Forças Armadas faz manchete do DN deste dia:

Plano para investimento de 2% do PIB em Defesa soma capacidades para o Exército, Marinha e Força Aérea

O ministro da Defesa, Nuno Melo, explicou ao DN, com o detalhe possível por ser matéria reservada, como vão ser distribuídos os cerca de mil milhões de euros somados ao orçamento para atingir os 2% do PIB.

Ainda se destaca:

Tensão. Teste à defesa da NATO horas antes de se iniciar exercício militar russo

Drones na Polónia. Acidental ou intencional? Seis opiniões sobre o “incidente”

Veja em detalhe esta primeira página:

Primeira Página

