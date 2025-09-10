Os títulos do DN desta quinta-feira

O orçamento para as Forças Armadas faz manchete do DN deste dia:Plano para investimento de 2% do PIB em Defesa soma capacidades para o Exército, Marinha e Força AéreaO ministro da Defesa, Nuno Melo, explicou ao DN, com o detalhe possível por ser matéria reservada, como vão ser distribuídos os cerca de mil milhões de euros somados ao orçamento para atingir os 2% do PIB.Ainda se destaca:Tensão. Teste à defesa da NATO horas antes de se iniciar exercício militar russo Drones na Polónia. Acidental ou intencional? Seis opiniões sobre o “incidente”Veja em detalhe esta primeira página: