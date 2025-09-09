Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Os títulos do DN desta quarta-feira
Os títulos do DN desta quarta-feira

Veja em detalhe a primeira página do jornal que encontra de manhã nas bancas.
Ricardo Simões Ferreira
Trabalho sobre o ensino faz manchete do DN deste dia:

Percentagem de professores com mais de 50 anos quase duplicou em dez anos

Estudo da OCDE indica que “a percentagem de professores com mais de 50 anos aumentou significativamente em Portugal (de 31% em 2013 para 56% em 2023), o que significa que grande parte dos docentes estará perto do topo da carreira. Isso faz com que Portugal seja um dos 38 Estados-membros que integram a OCDE em que os professores ganham, em média, mais do que outros diplomados. Por outro lado, aumentou de 1,6% para 6,5% a percentagem de professores com habilitação própria (sem diploma de ensino) entre os anos letivos 2014/2015 e 2022/2023. São os dados do relatório anual da OCDE Education at a Glance 2025.

Na foto principal, a visita do primeiro-ministro à China.

Montenegro desafia Xi a pressionar Rússia e este pede trabalho conjunto para melhorar relações com a UE

Veja esta primeira página em detalhe:

Primeira Página

