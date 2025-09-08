A primeira página do DN desta terça-feira

O desastre em Lisboa faz manchete no DN desta terça-feira, 9 de setembro de 2025:Elevador da Glória. Descarrilamento de 2018 não teve investigação independenteE ainda se titula, quanto à Câmara de Lisboa: Depois da tempestade política vem mudança nos procedimentos de segurançaJá na foto principal, a crise política em França: Caiu o Governo e Macron vai anunciar sucessor de BayrouEspaço ainda para a entrevista a João Paulo Catarino: A “revolução” na propriedade rústica. “Está tudo estudado há anos. O que falta é coragem política”Veja esta primeira página em detalhe: