A primeira página do DN desta sexta-feira
A primeira página do DN desta sexta-feira

Leia os títulos do jornal que encontra de manhã nas bancas.
O Barómetro DN/Aximage sobre possíveis resultados das legislativas faz manchete do DN esta sexta-feira, edição de fim de semana.

Chega ultrapassa AD e fica à frente nas intenções de voto, pela primeira vez

Também grande destaque vai para:

Abuso sexual de crianças: em 92% dos casos, agressores são pessoas próximas

O DN conversou com Cristi na Soeiro, que trabalha na PJcom vítimas e agressores, bem como a formar polícias. A especialista conta que, na esmagadora maioria (92%) dos casos de abusos de menores, o perigo não está na rua, mas sim na própria casa. Os abusa dores são, muitas vezes, os pais, avôs, tios, padrastos e outros familiares. E “não são monstros”, diz. Menos de 1% são mulheres.

Veja a primeira página em detalhe:

Primeira Página

