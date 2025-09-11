A primeira página do DN desta sexta-feira

O Barómetro DN/Aximage sobre possíveis resultados das legislativas faz manchete do DN esta sexta-feira, edição de fim de semana.Chega ultrapassa AD e fica à frente nas intenções de voto, pela primeira vezTambém grande destaque vai para:Abuso sexual de crianças: em 92% dos casos, agressores são pessoas próximasO DN conversou com Cristi na Soeiro, que trabalha na PJcom vítimas e agressores, bem como a formar polícias. A especialista conta que, na esmagadora maioria (92%) dos casos de abusos de menores, o perigo não está na rua, mas sim na própria casa. Os abusa dores são, muitas vezes, os pais, avôs, tios, padrastos e outros familiares. E “não são monstros”, diz. Menos de 1% são mulheres.Veja a primeira página em detalhe: