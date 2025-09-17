Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A primeira página do DN desta quinta-feira
A primeira página do DN desta quinta-feira

Leia os títulos do jornal que encontra de manhã nas bancas.
Ricardo Simões Ferreira
Publicado a
Atualizado a

A concertação social faz manchete do DN desta quinta-feira:

Redução do IRC para 17% até 2028 não agrada aos patrões. Querem taxa nos 15%

A CIP vai apresentar em breve “uma proposta estruturante” de reforma do IRC, numa altura em que as empresas reafirmam a pretensão de um desagravamento do IRC mais acentuado e mais rápido. Pedem também mais medidas de alívio fiscal para assegurar crescimento económico.

O grande destaque fotográfico vai para o atletismo:

Issac Nader, 26 anos: um campeão mundial português imortalizado num ‘sprint’ de ouro

Veja esta "capa" em detalhe:

Primeira Página

