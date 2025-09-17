A primeira página do DN desta quinta-feira

A concertação social faz manchete do DN desta quinta-feira:Redução do IRC para 17% até 2028 não agrada aos patrões. Querem taxa nos 15%A CIP vai apresentar em breve “uma proposta estruturante” de reforma do IRC, numa altura em que as empresas reafirmam a pretensão de um desagravamento do IRC mais acentuado e mais rápido. Pedem também mais medidas de alívio fiscal para assegurar crescimento económico.O grande destaque fotográfico vai para o atletismo:Issac Nader, 26 anos: um campeão mundial português imortalizado num ‘sprint’ de ouroVeja esta "capa" em detalhe: