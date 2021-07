Foi em 1886 que o bisavô dos atuais proprietários fundou a Barbearia Campos, situada em pleno Largo do Chiado, então chamado Largo do Loreto. De então para cá, a casa criada por José Augusto de Campos permaneceu na família, apesar de esta ter deixado de ter barbeiros à segunda geração do negócio. José Lopes lê o jornal, de pé, à porta do estabelecimento, fazendo orelhas moucas ao barulho da obra do prédio ao lado. "Não sou barbeiro e não sou dono disto. Sou zelador do espaço no interesse da família", apresenta-se. Na verdade, até tem curso de barbeiro, feito em 2014, para, além do negócio, saber da arte; e até é sócio por herança, após a morte da mulher, bisneta do fundador. Conhece os cantos à casa, domina a sua história e conhece cada um dos utensílios ali expostos como se os tivesse usado numa vida passada.

Situada no Chiado, a barbearia sofreu uma queda de 70% da faturação com a pandemia © Gerardo Santos/Global Imagens