Dois mortos em incêndio em prédio no centro de Lisboa

Pelo menos duas pessoas morreram, na noite de sexta-feira, na sequência de um incêndio numa habitação na rua Morais Soares, na zona de Arroios, no centro de Lisboa.

Uma das vítimas terá morrido após saltar da janela e outra carbonizada no interior do edifício. Os Sapadores Bombeiros de Lisboa registaram ainda três feridos graves e seis feridos ligeiros, segundo informações dadas no local pelo comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, Tiago Lopes.

No entanto, poderá haver uma terceira vítima mortal, uma vez que, antes do balanço mais recente feito pelos bombeiros, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa (Cometlis) tinha informado a agência Lusa que morreram pelo menos três pessoas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O incêndio terá a deflagrado no 2º e 3º pisos e águas furtadas do prédio, por cima do supermercado Japão, na zona de Arroios.

O comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, Tiago Lopes, pelas 00:00, disse que o incêndio estava extinto, em fase de rescaldo.

"Estamos ainda na fase de rescaldo de combate ao incêndio, temos ainda que contabilizar as vítimas", afirmou.

Segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), encontram-se 38 operacionais e 15 veículos no local.

O alerta foi dado às 22.52.

A rua Morais Soares faz a ligação entre o Alto de São João e a Praça do Chile.

em atualização