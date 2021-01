Gerês. Neve nas terras da Pedra Bela

O Gerês é o nosso único parque nacional e talvez o único sítio, a par com a serra da Estrela, onde se pode dizer "estou longe de tudo". Aqui não há preocupações com distâncias ou máscaras. São muitos os trilhos para percorrer por aqui, nesta semana embelezados pela neve. Várias são as serras - da Peneda, do Gerês, da Amarela -, por isso há muitos trilhos diferentes para percorrer. Neste caso foram escolhidos antigos caminhos de pastores, num roteiro guiado pela Green Trekker, empresa criada há cerca de oito anos por três amigos apaixonados pela natureza.

Aqui é preciso deixar o carro para trás, calçar as botas, vestir um casaco quente e aproveitar o manto branco, o silêncio e os recortes da natureza.

O intenso frio que se vai sentir nos próximos dias dá uma ajuda. Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Proteção Civil emitiu um aviso à população devido à previsão de frio, chuva e vento. "As temperaturas não vão ultrapassar os dez graus na generalidade do território. Serão um pouco mais altas na costa sul do Algarve, rondando 12/13 graus. No interior norte e centro, nomeadamente no nordeste transmontano e na Beira Alta, serão inferiores a seis graus", explicou a meteorologista Maria João Frada, acrescentando que as temperaturas mínimas vão variar entre os três e os seis graus negativos no nordeste transmontano e na Beira Alta e entre os cinco e os sete no Algarve.

Entretanto, em Lisboa, também devido ao frio, foi acionado o plano de contingência para as pessoas em situação de sem-abrigo, a quem serão servidas refeições quentes no Mercado do Campo de Santa Clara, anunciou a autarquia.