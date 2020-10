Túnel da avenida João XXI reabre na segunda-feira

O túnel da avenida João XXI, que está encerrado desde o dia 18 de setembro devido a um incêndio provocado por uma falha no sistema de controlo elétrico, vai reabrir na próxima segunda-feira, às seis da manhã.

Mas será uma reabertura com muitas limitações. "Garantidas todas as condições de segurança, a circulação será feita de forma condicionada, para que possam ser realizados trabalhos em paralelo", refere um comunicado emitido esta tarde pela Câmara de Lisboa.

Assim, a circulação vai estar condicionada a uma via em cada sentido e a uma velocidade máxima de 30km/h. O trânsito de veículos pesados no túnel está proibido. E a circulação será apenas durante o dia: no período noturno, entre as 21h00 e as 6h00 o túnel estará encerrado.

De acordo com a autarquia "estes condicionamentos serão acompanhados em permanência por elementos da Polícia Municipal, nas entradas do Campo Pequeno e das Olaias". Mas a câmara não clarifica qual a duração prevista destes trabalhos.

O incêndio que deflagrou no túnel, na manhã de 18 de setembro, terá sido provovado por uma "falha no sistema de controlo elétrico que faz a transição da energia da rede com a energia produzida pelo grupo gerador", segundo avançou então a autarquia.