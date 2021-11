Von der Leyen defende dose de reforço para todos os adultos, com prioridade para os maiores de 40 anos

Numa altura em que a Europa enfrenta um novo agravamento da pandemia, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu, esta quarta-feira, a administração da dose de reforço da vacina contra a covid-19 a todos os adultos, com "prioridade para as pessoas vulneráveis e para as que têm mais de 40 anos".

Vários países da Europa, entre os quais Portugal, registam um aumento no número de infeções, com alguns governos a aplicar, no novamente, medidas restritivas para travar a propagação da covid-19.

Perante esta realidade, a presidente da Comissão Europeia não tem dúvidas: a nova "avaliação de risco do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças [ECDC] é clara: devemos intensificar a vacinação para controlar a pandemia", escreveu na rede social Twitter.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

New @ECDC_EU risk assessment is clear: we must step up vaccination to control the pandemic.⁰

We want to convince people to get vaccinated.⁰

Boosters should be available for adults, with priority for people over 40 and vulnerable people.⁰

And let's keep distance and masks! - Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 24, 2021

"Queremos convencer as pessoas a vacinarem-se", acrescentou Von der Leyen, que destacou também a necessidade de se manterem algumas medidas preventivas como a distância e o uso de máscara de proteção individual.

UE tem menos de 70% da sua população com a vacinação completa. Percentagem "dá amplo espaço para a propagação do vírus"

Estas declarações da chefe do executivo comunitário seguem em linha com a posição de Andrea Ammon, diretora do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), que recomenda uma dose adicional da vacina contra a covid-19 a todos os adultos e o regresso, em alguns casos, das medidas não farmacológicas.

"Atualmente, menos de 70 por cento da população geral da UE foi totalmente vacinada", refere Ammon, dizendo que esta percentagem representa uma "lacuna" no processo de vacinação e "dá amplo espaço para a propagação do vírus".

Nesse sentido, a responsável pelo ECDC diz que é urgente focarmo-nos para "fechar essa lacuna de imunidade, oferecer doses de reforço a todos os adultos e reintroduzir medidas não farmacológicas".​

Andrea Ammon disse, em comunicado, que recentes cenários estimados através do método de modelagem indicam que, devido à variante Delta, a carga viral da infeção na UE "será muito alta em dezembro e janeiro, a menos que medidas de saúde pública sejam aplicadas agora em combinação com esforços contínuos para aumentar" a taxa de vacinação na população.

"Como as vacinas oferecem alta proteção contra" a forma grave de infeção por SARS-CoV-2, "as previsões mostram que um grande número de novas admissões hospitalares por covid-19 serão de indivíduos não vacinados, em particular indivíduos não vacinados de grupos de risco".

Assim sendo, "os países devem considerar uma dose de reforço para todos os adultos de 18 anos ou mais, com prioridade para pessoas com mais de 40 anos", defendeu.