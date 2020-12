Trump e Michelle Obama são o homem e a mulher mais admirados nos EUA

O Presidente cessante dos Estados Unidos, Donald Trump, e a ex-primeira-dama Michelle Obama são o homem e a mulher mais admirados no país em 2020, segundo uma sondagem anual da empresa Gallup divulgada esta terça-feira.

Depois de ficar empatado no ano passado com o ex-Presidente(2009-2017) Barack Obama, Trump subiu ao primeiro lugar em 2020, pondo assim fim ao 'reinado' de 12 do seu antecessor no topo da lista.

Obama está empatado com o ex-Presidente Dwight Eiseinhower (1953-1961) como o mais admirado da história dos EUA.

Em resposta à pergunta "Quem é o homem vivo em qualquer parte do mundo sobre o qual leu ou ouviu falar e que mais admira?", cerca de 18% dos inquiridos responderam Trump, 15% Obama, 6% o Presidente eleito Joe Biden e 3% o principal epidemiologista da Casa Branca, Anthony Fauci.

Papa Francisco entre os mais admirados

Na lista dos 10 mais admirados estão ainda o Papa Francisco, o magnata Elon Musk, o senador do Vermont Bernie Sanders, o filantropo e fundador da Microsoft, Bill Gates, o basquetebolista Lebron James e o Dalai Lama.

Das 74 vezes que a Gallup conduziu este inquérito desde 1946, o Presidente em exercício liderou a lista 60 vezes.

Os Presidentes que não figuraram no primeiro lugar enquanto estavam no poder foram Harry Truman entre 1946-47 e 1950-1952, Lyndon Johson, em 1967 e 1968, Richard Nixon, em 1973, Gerald Ford, em 1974 e 1975, Jimmy Carter, em 1980, George W. Bush, em 2008, e Donald Trump, em 2017 e 2018.

A Gallup explicou que quando o Presidente em exercício não ocupa o primeiro lugar é porque é impopular, o que foi o caso de Trump em 2017 e 2018, quando obteve percentagens de aprovação de 36% e 40%, respetivamente, e acabou atrás de Obama.

Entre as mulheres, Michelle Obama lidera pelo terceiro ano consecutivo

Embora o seu índice de aprovação seja atualmente semelhante, 39%, o domínio de Trump entre os republicanos contrasta com a divisão entre os democratas na escolha da figura que mais admiram, e isto foi o que o empurrou para o primeiro posto.

Entre as mulheres, Michelle Obama lidera a sondagem pelo terceiro ano consecutivo, seguida pela vice-presidente eleita, Kamala Harris, e pela primeira-dama, Melania Trump.

A completar a lista, seguem-se a apresentadora de televisão Oprah Winfrey, a chanceler alemã, Angela Merkel, a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, a legisladora Alexandria Ocasio-Cortez, a rainha Isabel II de Inglaterra, a juíza ultraconservadora do Supremo Tribunal Amy Coney Barret e a ativista climática Greta Thunberg.

Tal como os Presidentes em exercício, os inquiridos costumam escolher a primeira-dama como a mulher mais admirada.

Nas 71 vezes que a Gallup perguntou sobre as mesmas, desde 1948, os norte-americanos responderam em 18 ocasiões a primeira-dama e em 57 ocasiões uma ex-primeira-dama.

Este tem sido o caso desde 1997, com Hillary Clinton, casada com o ex-Presidente Bill Clinton, como a mais nomeada, tal como Michelle Obama, de 2018 e 2020, e Laura Bush, em 2001.

Melania Trump esteve entre as 10 primeiras nos últimos quatro anos, mas nunca liderou a lista, tal como aconteceu anteriormente com Bess Truman (1945-1953) e Lady Bird Johnson (1963-1969).

O inquérito foi levado a cabo por telefone entre 1 e 17 de dezembro numa amostra aleatória de 1080 adultos com mais de 18 anos em todos os 50 estados dos EUA e no Distrito da Colúmbia, onde se situa a capital, Washington.