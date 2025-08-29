Tribunal rejeita candidatura de António Araújo à Câmara do Porto

O tribunal rejeitou as listas da candidatura do movimento independente de António Araújo à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal do Porto. A decisão, datada desta sexta-feira, 29 de agosto de 2025, foi motivada pela não validação do número mínimo de 4000 assinaturas de cidadãos proponentes. O candidato, no entanto, já anunciou que vai recorrer para o Tribunal Constitucional.Segundo o candidato, a lista foi entregue no Palácio da Justiça com mais de 4000 assinaturas, mas o tribunal acabou por invalidar mais de 500 delas. O movimento "António Araújo - Fazemos das Tripas Coração" solicitou uma recontagem das assinaturas, mas o pedido foi negado pela instância judicial. "Não nos foi garantido um direito básico. Nas eleições, pode-se pedir recontagem dos votos. Não entendo porque o tribunal não autorizou a recontagem das assinaturas", defendeu António Araújo em declarações ao Jornal de Notícias.Apesar da rejeição das listas para os principais órgãos municipais, o tribunal aceitou as candidaturas do movimento às juntas de freguesia de Ramalde e do Centro Histórico. Araújo explicou que, apesar de terem listas para todas as freguesias, optaram por avançar apenas com duas para garantir que o processo estaria em conformidade com a lei.O candidato lamentou a situação, afirmando: "Obrigam-nos a recorrer para conseguirmos algo que devia ser um direito". Generalizando uma crítica que antes dirigira aos partidos de centro-direita, Araújo declarou que "parece que há forças mais ou menos ocultas que não querem que os movimentos independentes contribuam para o desenvolvimento da democracia"..Autárquicas. Tribunal valida candidatura de Filipe Araújo e rejeita impugnação do PSD no Porto