Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Luiz Fux, o terceiro juiz a pronunciar-se no julgamento de Jair Bolsonaro, discordou que tenha havido formação de organização criminosa armada.
Luiz Fux, o terceiro juiz a pronunciar-se no julgamento de Jair Bolsonaro, discordou que tenha havido formação de organização criminosa armada.EPA/Andre Borges
Internacional

Terceiro juiz pede a anulação de processo contra Bolsonaro

Defesa festeja posições do divergente Luiz Fux por dar espaço a recursos. Julgamento prossegue quinta-feira (11 de setembro) com a posição de mais dois magistrados.
João Almeida Moreira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Brasil
Julgamento
Jair Bolsonaro

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt